Tchad : Mahamat Bichara de l’Alliance socialiste tacle Yaya Dillo et se retire du Front nouveau pour le changement

POLITIQUE -Par un communiqué de presse signé ce 17 août 2021, le président de l’Alliance socialiste (AS), Mahamat Bichara s’en prend vertement au leader de la plateforme Front nouveau pour le changement (FNC) et annonce son retrait de ce regroupement des partis politiques.

Lors d’une sortie médiatique le lundi 16 août 2021, le nouveau président du Parti socialiste sans frontières (PSF), Yaya Dillo qui coordonne aussi l’alliance Front nouveau pour le changement (FNC) a dénoncé le comportement de la composante politique du mouvement Wakit Tamma qui a décidé d’accompagner le Conseil militaire de transition. Le leader du FNC n’a pas été tendre avec ses camarades.

Au lendemain de cette sortie, Mahamat Bichara, président de l’Alliance Socialiste qui appartient à la fois au FNC et à Wakit Tamma lui répond dans des termes aussi peu amènes. “Le Bureau Exécutif de l’Alliance Socialiste prend acte de l’attitude inamicale, versatile et inintelligente du Front Nouveau pour le Changement (FNC) dictée par la mégalomanie et les tares de son Coordinateur Yaya Dillo”, écrit-il. Et de poursuivre qu’à l’heure où “tous les partis politiques sont engagés dans le dialogue national inclusif, l’Alliance Socialiste ne pouvait être en marge et la déclaration faite le 13 août dernier reflète le choix de tous les partis de la composante politique de Wakit Tamma et en premier lieu le FNC”.

Pour Mahamat Bichara, “Les énormes sacrifices consentis par l’Alliance Socialiste pour l’encrage et le rayonnement du FNC doivent être appréciés à leur juste valeur au lieu d’être traités dans un climat d’excitation de cuisine”.

Le dirigeant de l’AS annonce donc qu’à compter de ce 17 août 2021, son parti se retire du FNC, car les objectifs du parti “ne sont plus compatibles avec les dérives dictatoriales et antidémocratiques de cette organisation”.