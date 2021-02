Présidentielle : Mahamat Adoum est investi candidat du PNR

Le Parti National Républicain (PNR) a tenu son premier congrès statutaire ce samedi 20 février 2021 à la Tente d’Abraham située au quartier Amriguébe, dans le cinquième arrondissement de N’Djamena. Mahamat Adoum, président dudit parti a été investi candidat à la présidentielle du 11 avril prochain.



Les congressistes ont décidé de reconduire Mahamat Adoum, président fondateur du PNR, à la tête du parti pour un mandat de 7 ans renouvelable. Mais surtout, ils l’ont désigné comme leur candidat pour la présidentielle à venir.



Dans leurs résolutions, les congressistes ont également souligné que le PNR ira aux élections législatives et locales à venir, seul ou en alliance avec les partis politiques de l’opposition démocratique qui partagent les mêmes idéologies dans les circonscriptions électorales ci-après : Batha, Abéché, Assoungha, Amdam, Salamat, Guéra, Bahr-El Ghazal, N’Djamena, Chari-Baguirmi, et Hadjer-Lamis.



Le Président du PNR souligne que son parti prospère et s’installe doucement et surement province après province. « Nous sommes aujourd’hui installés dans 16 provinces sur les 23 que compte notre pays. Cela démontre une fois de plus votre détermination et votre courage de voir ce parti grandir. Je m’en réjouis aujourd’hui de présider ce 1er congrès statutaire », lance-t-il à l’endroit de ses militants.



Pour rappel, le Parti National Républicain a été créé le 16 septembre 2016.