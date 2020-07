Tchad/ lyalat : une cérémonie de réjouissance organisée à l’honneur des jeunes ministres

Quelques regroupements de jeunes du Tchad ont organisé une cérémonie de reconnaissance ce samedi 25 juillet. Cette cérémonie marque la réjouissance des jeunes pour leurs camarades nommés dans le nouveau gouvernement du 14 juillet 2020.

La nomination de plusieurs jeunes dans le gouvernement a suscité des réactions positives chez les jeunes. Pour eux cette lourde tâche accordée par le gouvernement à jeunesse dans le gouvernement est un grand honneur et un plaisir. Les jeunes ont à cette occasion marquante organisée une cérémonie de réjouissance. Cette rencontre festive a vu la participation de plusieurs autorités et des jeunes.

« On a la confiance de notre chef de l’Etat. C’est l’occasion de gonfler aux yeux du monde l’adhésion collective de la jeunesse à la vision politique nationale et internationale du chef de l’Etat », a évoqué le président d’organisation Mbairamadji Désiré.

Représentant le gouvernement, M Ahamat Oumar Ahamat a rappelé aux jeunes que le président de la République a « besoin d’une jeunesse qui ose et qui a de l’audace ». Quant à la nomination des jeunes au gouvernement, Ahmat Oumar Ahmat a précisé qu’il appartient désormais aux jeunes « de prouvr que le président n’a pas pris la mauvaise décision ». Il a donc appelé les jeunes à s’unir pour relever le défi.

Pour Amina Logoh Priscille, ministre de la Femme et de la protection de la petite Enfance, le maréchal du Tchad ne s’est pas trompé incluant les jeunes dans son cercle gouvernemental. Pour cela, elle a demandé aux jeunes à s’unir et à faire bon usage des réseaux sociaux pour véhiculer les messages de la paix et du vivre-ensemble.

Pour clore la cérémonie, les jeunes ont recommandé au gouvernement de revoir le mode de gestion de l’ONAJES, l’implication des jeunes de la diaspora dans les instances de prise de décisions et à trouver des solutions aux problèmes que rencontrent les étudiants de la faculté de médecine d’Abéché.

Noudjimadji Perline