Tchad : l’UTPC de Théophile Yombombé clôt son différend avec la Hama

Le parti Union des travailleurs progressistes pour la cohésion (UTPC) du candidat à la présidentielle, Théophile Yombombé, a finalement décidé d’accepter les excuses de la Haute autorité des media et de l’audiovisuel (Hama). Il dit prendre en considération le protocole d’entente entre les candidats à la présidentielle.

Fin de la bisbille entre le parti Union des travailleurs progressistes pour la cohésion (UTPC) et la Haute autorité des media et de l’audiovisuel (Hama). Le parti UTPC dit prendre acte des excuses de la Hama après le désagrément causé au représentant de l’UTPC lors de son passage à l’Onama pour l’enregistrement de son message. “En tant que candidat de restauration et de réconciliation, l’honneur nous échoit de vous notifier notre considération du protocole d’entente entre les candidats à l’élection présidentielle du 11 avril 2021’’, a écrit Théophile Yombombé Madjitoloum, président du parti UTPC, à la Hama. Le candidat à la présidentielle de conclure : ‘’ceci met donc fin à nos différends’’.

Contacté, le président du parti Union des travailleurs progressistes pour la cohésion (UTPC), Yombombé Théophile indique que ce qui est important pour le moment est la campagne. ’’Nous ne voudrions pas procéder à d’autres chantages sur ce problème. Plutôt de tout ignorer et continuer la campagne’’, affirme-t-il..

Pour rappel, en date du 12 mars 2021, le candidat Yombombé Madjitoloum Théophile a adressé une note faisant part de son retrait du protocole d’entente signé entre les différents candidats et la Hama pour le passage des messages sur les stations de l’Onama (Office national des médias audiovisuels). Ayant accusé réception de la note, le président de la Hama Dieudonné Djonabaye a demandé humblement au candidat de l’UTPC de revenir sur sa décision. Des excuses que Yombombé a refusé au début avant de, finalement, reconsidérer sa position.