Tchad : l’UST appelle ses militants à sortir pour la marche du 7 août

Dans un communiqué de presse, l’Union des syndicats du Tchad (UST), appelle ses militants et sympathisants à se mobiliser, le samedi, 7 août pour répondre à la marche pacifique, initiée par la Coordination des actions citoyennes Wakit Tamma.



C’est une deuxième marche pacifique initiée par les forces vives de la nation, regroupées dans la plateforme Wakit Tama, qui sera autorisée par les autorités en charge de la sécurité, pour ce samedi, 7 août 2021. L’Union des syndicats du Tchad (UST) qui fait partie de cette plateforme ne veut rester indifférente. Dans un communiqué de presse, publié, ce jeudi, 5 août 2021, elle appelle ses militants et sympathisants “épris de justice et de liberté” à sortir massivement ce 7 août pour se faire entendre.



Elle demande à ces derniers de s’exprimer à travers les banderoles et les pancartes, portant des messages spécifiques autour des revendications principales qui sont : non à l’injustice, non à la violation des droits humains, non à la confiscation du pouvoir et sa prise par la force des armes, conférence nationale souveraine avant la mise en place du CNT…



Comme celle du 29 juillet 2021, la marche de ce 7 août se fera du rond-point Hamama au palais du 15 janvier.