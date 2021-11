Tchad : L’UNJCP annonce une marche pacifique le 6 novembre

Le président de L’Union Nationale des Jeunes Cadres pour la Consultation et la Cohabitation Pacifique (UNJCP) a annoncé par un point de presse la tenue d’une marche pacifique le 06 novembre prochain.

La marche pacifique qui aura lieu à l’espace Fest Africa a pour objectif de faire la promotion et la consolidation de la paix. Mais aussi à dire non à l’instrumentalisation des jeunes par les hommes politiques.

« Chaque jeune tchadien peut être un acteur de promotion de la paix et du mieux vivre ensemble par des actes de soutien et non des intérêts égoïstes des hommes politique » critique le président de l’UNJCP, Sidick Sougui Lony.

Le président l’UNCJP demande à tous les jeunes de la capitale de sortir massivement le samedi novembre 2021 pour dire oui à une transition apaisée.