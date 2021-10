Tchad : l’UNFPA et l’agence KOICA unissent leurs forces pour la résilience communautaire

L’UNFPA Tchad et l’agence de coopération Internationale de la république de Corée du Sud (KOICA) ont signé un accord de financement pour le renforcement de la résilience communautaire. Il vise la transformation de la vie des femmes et jeunes dans les provinces humanitaire et haut risque de conflit.

Le financement est estimé à une montant globale de 7,2 millions de dollars américaine dont : Cinq million sep cent mille de financement direct de KOICA et

un million cinq cent mille de cofinancement des fonds propres de l’UNFPA. Il repose sur le renforcement de la résilience communautaire et la transformation de la vie des femmes et jeunes dans les provinces humanitaire et haut risque de conflit.

Les premiers bénéficiaires de ce projet sont les femmes en âge de procréer (15-49 ans) et les jeunes garçons et adolescents (10-24).



La signature s’est déroulé en présence du ministre de l’Economie, de la Planification du Développement et de la coopération Internationale, Dr Issa Doubragne. Ce dernier indique que l’engagement du gouvernement pour ce projet s’inscrit en droite ligne avec les priorités nationales Vision 2030 et Programme national du développement (PND) 2017-2021 auquel contribue le 7ème Programme de Coopération entre la République du Tchad et l’UNFPA.

L’Agence coréenne de coopération internationale, plus connue sous son nom anglais Korea International Cooperation Agency (KOICA), a été fondée le 1er avril 1991, en tant qu’agence gouvernementale responsable de programmes d’aide pour la réduction de la pauvreté et le développement socio-économique dans des pays en voie de développement, non seulement en renforçant la coopération au développement international mais aussi en consolidant le partenariat avec les pays en voie de développement.