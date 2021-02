Tchad : l’UNET section de N’Djamena attire l’attention de ses membres au sujet des marches

L’Union nationale des étudiants tchadiens (UNET), section de N’Djamena, exprime sa position au sujet des manifestations. Dans un communiqué de presse, elle attire l’attention des étudiants à ne pas agir en son nom.



L’Union nationale des étudiant tchadiens, section de N’Djamena clarifie sa position face à la “marche du peuple”. Dans un communiqué de presse signé par son secrétaire exécutif adjoint, Azibert Malloua, elle informe qu’elle est une organisation “apolitique et n’a pas prévu de participer à la marche”.



L’organisation estudiantine indique que certains étudiants seraient alignés derrière des leaders de la société civile et des partis politiques en son nom pour participer à la marche prévue les 5 et 6 février. Pour cela, l’UNET, section de N’Djamena, est claire : “Tout acte posé par un étudiant pendant cette marche n’engage en aucun cas l’UNET section de N’Djamena”.



Elle rappelle qu’il n’est pas interdit d’épouser une vision politique, “mais cela doit se faire dans un cadre personnel”.