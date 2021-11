Tchad : l’ONG Humanity First lance une campagne de distribution gratuite des médicaments

Dans le cadre de ses œuvres humanitaires en faveur des nécessiteuses, l’Ong Humanitary first fait une campagne de distribution gratuite des médicaments.

Ce mardi 15 novembre, l’ONG Humanity first s’est rendu à l’hôpital de l’Union du quartier Chagoua dans le 7e arrondissement de N’Djamena. Ce, dans le cadre de la campagne de distribution gratuite des médicaments lancée depuis le 7 novembre. La campagne a commencé dans le 1er arrondissement à l’hôpital de Farcha, Zaraf et au village d’Amdourmane. et ce lundi 17 à l’hôpital de l’union. La caravane va continuer jusqu’au 20 novembre dans les autres hôpitaux.

A l’hôpital de l’union qui est à l’honneur, il y avait deux équipes pour faire la consultation et une autre s’occupe de la distribution des médicaments.

Selon Mahamat Oumar Mahamat, président de la section Tchad de l’ONG, il y’a un problème qui se pose, puisque leurs partenaires ne parlent ni le Français ni l’arabe local. Fort heureusement, Mahamat Oumar Mahamat joue le rôle d’interprète. “Je traduis ce que les patients disent lors de la consultation”, dit-il.

En ce qui concerne la consultation, Mahamat Oumar Mahamat relève que : « nous avons ceux qui viennent expliquer leurs maux et nous prescrivons des ordonnances et ils prennent les médicaments de l’autre côté. Il y a ceux qui ont fait des examens à l’hôpital de l’union, ils amènent les résultats et à la fin reçoivent les médicaments ». La plupart des maladies que les gens souffrent sont le paludisme et la fièvre typhoïde.

Khaleel Ahmad Khan, directeur de l’ONG Humanity First Tchad indique que l’objectif est d’aider les humains en premier lieu. « Nous assistons les gens avec les médicaments, de forage et les plus démunis avec des kits alimentaires ». Plusieurs maladies ont pris en compte dans la caravane des distributions, nous avons « le paludisme, la fièvre typhoïde, le gastrique, maux de tête, etc. Pour la journée d’hier, nous avons enregistré plus de 1000 personnes », rapporte-t-il.

la campagne prendra fin le 20 novembre.