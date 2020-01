Tchad : l’ONAPE procède à l’auto évaluation de ses programmes

POLITIQUE – Les deux programmes initiés par l’ONAPE font l’objet d’un atelier d’auto évaluation par les chefs des bureaux et les divisions. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée ce mercredi 22 janvier 2020 à N’Djamena.

Les programmes visés par cet atelier d’auto évaluation sont l’auto emploi et le crédit agricole. Initiés en 2010 et 2012 dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique du gouvernement en matière d’emploi, les deux programmes de l’ONAPE sont, selon le directeur général de l’ONAPE Sadick Brahim Dicko, une réponse aux difficultés de financement auxquels les jeunes et la population rurale sont confrontés au jour le jour pour réaliser leurs activités.

Dans sa présentation, Sadick Brahim Dicko n’a pas manqué d’indiquer que ces programmes ont eu un impact considérable en faveur de la jeunesse tchadienne en matière de création d’emploi.

“Pérenniser cette action“, tel est l’objectif souligné par le directeur général de l’ONAPE. Pour lui, l’atelier d’auto évaluation va aider le comité de crédit à analyser ses propres pratiques du management des programmes. Ainsi, les objectifs spécifiques visés par cet atelier sont :

analyser les données quantitatives et qualitatives des crédits alloués aux deux programmes ;

évaluer l’impact sommaire de chaque programme sur la vie des populations cibles ;

identifier les micro-projets rentables ;

analyser les remboursements par type de micro entreprise bénéficiaire de microcrédits ;

d’apprécier les micros entreprises créés par les promoteurs de projets ;

analyser l’évolution des ressources allouées et les besoins exprimés par les demandeurs ;

vérifier le respect du manuel des procédures dans la mise en oeuvre des programmes ;

et analyser les relations avec les partenaires de terrain.

Trois jours durant, les chefs d’agences et de bureaux ainsi que les divisions vont évaluer leurs propres réalisations et élaborer une feuille de route pour relever les défis.