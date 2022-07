Tchad : l’Onape lance une campagne de vulgarisation et de redynamisation de ses activités dans les communes de 2e, 4e et 10ème arrondissements de N’Djamena

L’Office national pour la promotion de l’emploi (Onape) a lancé une campagne de vulgarisation et de redynamisation de ses activités dans les 2e, 4e et 10e arrondissements de la ville de N’Djamena couplée avec la signature de convention de partenariat avec lesdites communes.

Placée sous le thème « l’implication des collectivités territoriales décentralisées dans les politiques publiques en matière de l’emploi », la campagne de vulgarisation et de redynamisation des activités de l’Onape est lancée ce lundi 11 juillet 2022.

Le Directeur général de l’Onape, Sadick Brahim Dicko, souligne qu’en initiant cette campagne, son institution veut informer les jeunes à l’effet de leur permettre de cultiver des réflexes, des attitudes et des comportements nouveaux pour faire face à la situation de chômage et de sous-emploi.

Le ministre de la Fonction publique, Brah Mahamat, a déclaré que la problématique de l’emploi est une préoccupation majeure pour le Tchad. Et le gouvernement à travers le département de la Fonction publique a mis des outils d’intervention globale mais aussi spécifiques en mettant en place des mécanismes de décentralisation et le transfert de compétences au niveau local, dont les collectivités territoriales décentralisées en sont la résultante.

“Mieux répartir les actions est le maître mot pour définir les nouvelles orientations de la promotion de l’emploi et l’insertion professionnelle des jeunes. Un objectif sans cesse réaffirmé par les autorités centrales du Tchad”, a déclaré le ministre Brah Mahamat.

Brah Mahamat indique que dans le contexte actuel, l’emploi constitue la principale forme d’inclusion économique et sociale. De ce fait, il est important et extrêmement crucial de mieux favoriser l’emploi aux citoyens et en priorité les jeunes à travers une collaboration plus active et dynamique entre tous les acteurs dont les collectivités territoriales décentralisées.

“Les collectivités territoriales décentralisées, à l’image des trois communes d’arrondissement ici présentes à cette cérémonie, sont plus que jamais directement concernées par ce problème de l’emploi de jeunes “.

• D’abord, au titre de leur responsabilité d’acteurs au cœur de la politique économique du pays, dont la mission est d’agir sur la thématique d’intérêt général et transversal comme l’emploi.

• Ensuite, en tant que l’un des principaux acteurs au niveau local, les communes ont naturellement tout intérêt à ce que les jeunes aient une meilleure condition de vie, une plus grande diversité en matière d’emploi.

• Enfin, par là où l’emploi est un facteur positif pour l’efficacité des politiques publiques en particulier pour le maintien de la stabilité de la paix et de la cohésion sociale.