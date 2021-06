Tchad : L’Onape lance les travaux de validation de son rapport d’enquête-emploi

L’Office national pour la promotion de l’emploi (ONAPE) a procédé à l’ouverture des travaux de l’atelier de validation du rapport de l’enquête-emploi auprès des entreprises du secteur moderne, édition 2020. C’est ce 24 juin à la Maison des médias du Tchad.

Ce rapport d’enquête emploi a pour objectif de permettre aux autorités de la République du Tchad de diagnostiquer et d’établir les besoins en main d’œuvre qualifiée de tous les secteurs d’activité d’une part et d’autre part développer les actions de formation, d’orientation et d’ initiation à la création de l’emploi, a évoqué le directeur de l’Onape, Sadick Brahim Diko.

Il note par ailleurs que l’Onape, soutenu par l’INSEED, s’est engagé à mettre à jour ses données sur l’emploi à travers cette enquête. Sadick Brahim Diko estime que “toutes politiques publiques ne peuvent se matérialiser que lorsqu’il existe des statistiques à jour qui servent des guides pour les meilleures prises de décision“.

C’est pourquoi ” l’Office national pour la promotion de l’Emploi, en tant qu’institution de l’État chargée de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de l’emploi, a inscrit les statistiques du marché de l’emploi dans ses axes majeurs d’intervention” a justifié le directeur. Il poursuit que l’enquête auprès des entreprises du secteur moderne édition 2020 permettra également d’établir une stratégie efficace de réduction du taux de chômage et de sous-emploi au Tchad et de mieux répondre aux décideurs politiques ainsi que d’autres partenaires de développement.