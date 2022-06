Tchad: l’ONAPE lance les journées d’orientation professionnelle et universitaire

L’office National de la Promotion de l’Emploi (ONAPE) a lancé ce lundi 06 juin 2022 les journées d’orientation Professionnelle placée sous le thème ”accompagnement et orientation des futurs diplômés des écoles et universités.”

C’est au cours d’une cérémonie, en présence des étudiants venant des horizons divers que les journées d’orientation professionnelle de l’ONAPE sont lancées.

Pour le représentant du directeur de l’ONAPE par ailleurs le chef de bureau d’agence d’Abena, Abouna Abdelaziz Abouna, cette présence massive des étudiants témoigne de l’intérêt important que ces derniers accordent à l’orientation du jeune diplômé et à son avenir professionnel. « Elle est la frange la plus importante de la population et socle de développement de notre pays » ajoute-t-il.

Ces journées d’orientation qui concernent les futurs diplômés des universités et grandes écoles du 6eme ,7ème, 9eme arrondissement, consiste à amener les élèves et les étudiants à opérer des choix judicieux quant à leur avenir professionnel.

De ces échanges, sortiront des recommandations fortes allant dans le sens de l’amélioration des conditions des demandeurs d’emploi.