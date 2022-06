Tchad : l’interpellation de l’ancien secrétaire particulier du PCMT défraie la chronique

Le limogeage d’Idriss Youssouf Boy, ancien Secrétaire particulier du Président du Conseil Militaire de transition continue d’alimenter la toile. Ce limogeage est également l’objet des causeries à travers toute la ville de N’Djamena.

Depuis jeudi, chacun y va de son commentaire et de son interprétation sur le limogeage et sur l’audition de l’ancien Secrétaire particulier du chef de l’État par l’Agence nationale de Sécurité. Cette affaire qui fait couler tant de salive n’a laissé personne indifférent.

A en croire la toile et les citoyens lambda, beaucoup de noms sont cités pèle mêle dans cette affaire. L’on parle également des arrestations et des « gros poissons » qui risquent de connaître le même sort que l’ex-Secrétaire particulier. Les spéculations vont bon train. Tout ceci est dû au fait que nos autorités se refusent de communiquer et laissent libre cours à chacun de faire son commentaire.

Dans ce feuilleton, il est reproché à l’ancien Secrétaire particulier d’être impliqué dans ce qu’il convient d’appeler « SHT GATE », une affaire de détournement de plusieurs milliards de francs CFA. Si c’est le cas, le Tchad qui fait face à une urgence alimentaire ne peut pas se permettre qu’une poignée des ses fils siphonnent les recettes du pays alors que la majorité tire le diable par la queue. Les Tchadiens ont droit à la vérité.