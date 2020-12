Tchad : l’implication de la technologie dans la production pétrolière préoccupe les élus du peuple

PETROLE-la technologie dans la production pétrolière a fait l’objet d’une question orale avec débats ce jour à l’Assemblée nationale. Le ministre des mines et du pétrole, Oumar Torbo Djarma, a fait la lumière sur des aspects innovants de cette technologie.



La question de l’implication de la technologie dans la production pétrolière a été au cœur d’un débat ce mercredi à l’Assemblée nationale. C’est à l’occasion d’une question orale. Il y a de cela quelque temps, une entreprise a tenté de mettre en place une stratégie pour capter le pétrole dans les zones en production. Les élus du peuple ont axé leurs préoccupations sur l’opérationnalisation de ladite ” technologie dans la production pétrolière”, et les résultats attendus.

“Effectivement, Esso a entrepris la technologie de récupération tertiaire qui consiste à injecter des polymères au niveau des réservoirs pour diminuer la mobilité de l’eau et accroître ainsi la production du pétrole” a expliqué le ministre des mines et du pétrole, Oumar Torbo Djarma. Pour lui, cette technologie a été mise en application en trois phases. “La première phase a été réalisée. Maintenant on entame la deuxième phase qui consiste à injecter des produits chimiques au niveau des réservoirs afin de stabiliser ou d’accroître la production (pétrolière)”, informe-t-il.

« Le résultat était positif. Il y a de cela quelques jours, la production a augmenté jusqu’à 45 mille barils/jour avant d’être ramenée à 37 mille barils/jour. La technologie marche, et cela donne des résultats », s’est félicité le ministre Oumar Torbo Djarma.