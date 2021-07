Tchad : “L’histoire nous interpelle et le monde nous regarde”, PM Pahimi Padacké Albert

Le Premier ministre de transition a adressé un message à l’endroit des forces vives de la nation ce 13 juillet. C’est pour notamment tenter d’aplanir les divergences à quelques mois du dialogue national.



C’est dans un climat serein que des ministres, hommes politiques et représentants des syndicats ont pris place dans l’auditorium d’un hôtel de la place pour écouter le message du Premier ministre de la transition, Pahimi Padacké Albert, centré sur la tenue prochaine du dialogue national.





Dans une veste grise, le chef du gouvernement de transition, Pahimi Padacké Albert, a soulevé, dans son intervention, quelques points de crispation d’avec certains acteurs politiques et de la société civile. “Aujourd’hui, nos divergences portent non pas sur le principe même de la transition, et du dialogue qui fait l’unanimité, mais plutôt sur la démarche, les modalités et les conceptions que les uns et les autres ont sur le dialogue“.



Depuis la mort du président Idriss Deby Itno qui a occasionné la prise du pouvoir par la junte militaire, des voix s’élèvent pour demander l’organisation d’un dialogue national inclusif pour calmer les tensions afin d’aller sur des bonnes bases. “Notre deuxième chance, c’est que les Tchadiens de tous courants confondus soient spontanément et profondément convaincus aujourd’hui que le dialogue inclusif est la meilleure voie, plutôt la seule voie pour une conclusion heureuse“, indique le PM.



Au sujet du comité d’organisation mis en place par le Conseil militaire de transition (CMT), critiqué par des partis politique de l’opposition, le Premier ministre temporise. “Il est vrai que le comité d’organisation ne peut compter en son sein les 15 ou 16 millions de Tchadiens. Mais la volonté du gouvernement est que chaque tchadien et tchadienne s’y sente représenté et donc pleinement concerné par le dialogue national“. Pour lui, “l’histoire nous interpelle et le monde nous regarde“, et donc”élevons-nous à la hauteur des attentes de notre peuple“.