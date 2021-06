Tchad : les victimes d’Hissène Habré marchent pour réclamer réparation

Les victimes de crimes et répressions de l’ex-président tchadien, Hissène Habré, ont organisé une manifestation pacifique, ce mardi, 22 juin 2021, pour revendiquer l’application des décisions prises par la justice en leur faveur, depuis 2015.



C’est sous un soleil sans pitié et en présence des forces de l’ordre que ces victimes d’Hissène Habré, constituées majoritairement des personnes de troisième âge ont fait une marche pacifique sur une distance d’environ 800 mètres. Durant tout le temps qu’a duré la marche, le seul bruit qu’on pouvait entendre, c’est celui des sifflets.

Sur les pancartes et banderoles qu’elles tiennent en mains, on pouvait lire les phrases de mécontentement telles que: “Nous victimes de Hissène Habré, revendiquons nos indemnités”, “CMT où sont nos indemnités ?” ” La détermination est mon droit d’être indemnisé”, “Le droit est dit il y a six ans, indemnisez ces veuves, orphelins et rescapés de DDS”.

Mais on pouvait également lire des messages adressés à l’Union africaine qui a contribué à condamner l’ancien président, Hissène Habré, à Dakar, au Sénégal. Ces messages sont: ” Union africaine, où sont passés les biens de HH”, “U.A, à quand la fin des pleurs des veuves?”, “U.A quelle injustice vis-à-vis des victimes de HH?”.



Le ton est dure et les visages tristes. ” Nous ne pouvons plus accepter que cela dure encore un mois”, disent les victimes. Dans leur déclaration commune, elles interpellent “le gouvernement tchadien et l’Union africaine de mettre en œuvre, très rapidement les décisions de justice, afin que les victimes puissent enfin recevoir les réparations”. Pour elles, l’État tchadien et l’Union africaine doivent “localiser, tracer, geler et saisir les biens de Hissène Habré sans délai”.



A savoir, depuis la condamnation de Hissène Habré et de ses complices, l’Association des victimes des crimes de son régime n’ont rien gagné. Entretemps, les victimes continuent à mourir. Trois cents cas de décès, selon l’Association.