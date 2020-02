Tchad : les victimes d’Hissein Habré ont encore fait parler d’elles

VIDÉO – Ce lundi 3 février, les victimes du régime de l’ancien président Hissein Habré ont marché aux côtés de leurs avocats, Me Reed Brody et Georges Henri Beauthier.

Une énième marche des victimes de l’ancien président Hissein Habré a eu ce lundi 3 février. Elles étaient plus d’une centaine a manifesté cet après-midi aux côtés de leurs avocats pour réclamer leurs droits estimés à 75 milliards de francs cfa.

Parmi les manifestants, figurent leur avocats, notamment, Me Reed Brody et Georges Henri Beauthier venus d’Europe qui ont marqué de leur présence pour soutenir les victimes après plus de 20 ans de lutte judiciaire.

La marche a d’abord démarré vers 16 heures, (heure de N’Djamena. Le top départ a été donné devant le siège l’association des victimes et le point de chute a été l’espace Festa Africa. C’est là où après l’audience accordée par les autorités tchadiennes aux avocats de ces derniers que la marche s’est poursuivie ensemble.

Tous ensemble, les victimes et leurs avocats ont arpenté l’avenue Pascal Yoadjimadji pour retourner au siège de leur association. À la tête du peloton, un groupe de musiciens jouait aux tam-tam, le balafon pour accompagner les pas fatigués des manifestants.

La circulation fut perturber pendant un bon moment malgré la présence des forces de l’ordre qui cadrait la marche.