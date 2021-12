Tchad: les véhicules à vitres fumées interdits de circuler

Le gouvernement interdit la circulation des véhicules à vitres fumées et sans plaque d’immatriculation.



Les véhicules a vitres fumées, sans plaque d’immatriculation y compris des motos ne circuleront pas. Le ministère de la sécurité publique et de l’immigration et celui des finances ont interdit la circulation de ces véhicules. L’annonce est faite dans un communiqué ce 10 décembre.



Les contrevenants à cette mesure seront exposés à des amendes forfaitaires selon les véhicules a indiqué le communiqué. 250 000 f pour les vitres fumées sans plaques d’immatriculation et 25 000 f pour les motos sans plaque d’immatriculation.