Tchad : les trois leaders de Wakit Tamma relâchés provisoirement

La Police judiciaire a levé provisoirement la garde à vue des trois leaders de Wakit Tamma dans la nuit du 11 au 12 octobre. Ils vont se présenter aujourd’hui à la coordination.

Les trois leaders de Wakit Tamma sont libres provisoirement de leur mouvement. Ils ont été relâchés par la police judiciaire dans la nuit du 11 au 12 octobre. Il s’agit de Barka Michel, Sitack Yombatinan Béni et Marting Félix. Selon Max Loalngar que la rédaction a joint par téléphone, “ils repartiront à la coordination de la police ce matin pour des dernières consignes”.



Pour rappel, Ils ont été auditionnés et placés en garde à vue le 11 octobre à la police judiciaire. La Police leur reproche d’attroupement ayant causé de trouble à l’ordre public, atteinte à l’intégrité corporelle et destruction de bien public lors de la manifestation organisée le 2 octobre dernier par la plateforme Wakit Tamma.

