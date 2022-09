Tchad : les Transformateurs enregistre une autre défection

Après le secrétaire national de la jeunesse du parti, dans une déclaration ce mardi 13 septembre, le secrétaire national chargé de la mobilisation, secrétaire à l’idiologie et conseiller au bureau exécutif du parti les Transformateurs annonce rejoindre le dialogue.

Selon ce dernier, face à l’intransigeance et au refus catégorique du président du parti, Dr Masra Succès, de prendre part au Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS), les signataires de la déclaration, tiennent à informer l’opinion nationale et internationale, qu’ils n’épousent nullement sa position, dont ils se désolidarisent.

« Nous croyons fermement que ce DNIS est l’occasion privilégiée, pour nous Tchadiens, de faire la paix entre nous et de jeter les fondements d’un Tchad nouveau, faits d’amour et de justice. S’arc-bouter sur ses positions sans toutefois vouloir faire des concessions ne nous semble pas être la bonne approche pour la refondation du pays », justifient-t-ils.

Ils appellent le président du Parti, Dr Masra Succès, ainsi que tous les militants et militantes du Parti à emboiter les pas et à rejoindre le dialogue en cours pour le salut du Tchad.