Tchad : les retraités du Guera, Batha et Salamat disent non au recensement de l’IGE

Les retraités sont appelés à se faire enrôler à la suite de la descente de la mission d’Inspection générale d’État (IGE) à la Caisse nationale des retraités du Tchad (CNRT). Ce qui n’est pas du goût de ceux du Guera, du Salamat et du Batha.

Le recensement physique ordonné permet d’identifier les retraités afin qu’ils soient reconnus et enregistrés dans la base des données.

Entre temps, dans la province du Guera, Batha et Salamat, des retraités se sont présentés à la caisse dans l’espoir de recevoir leur coupon. Surprise, pas de paiement.

Réaction des retraités, pas de paiement pas de recensement. Le président du syndicat des retraités, Mahamat Kaoussat, a demandé aux retraités de rebrousser chemin car ça ne vaut la peine de se faire enrôler sans pour autant recevoir les coupons.

La cheffe de mission de l’IGE, Fatimé Assarah Abdelaziz fait savoir qu’elle est sur place pour le recensement et non pour le payement. Câblé par la suite, Mahamat Kaoussat affirme que si le versement n’est pas clarifié, les retraités ne se présenteront pas au recensement sous prétexte qu’ils ont assez attendu et patienté. Pour lui depuis 2020, les retraités n’ont pas perçu leur versement.