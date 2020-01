Tchad : les prix des pièces nationales d’identité revu à la baisse

L’Agence nationale des titres sécurisés (Anats) a lancé officiellement ce mercredi 22 janvier 2020 le Système intégré de gestion des populations des titres sécurisés (SIGPTS). A cette occasion, le directeur général de l’Anats, Fooyahta Moundaï, a déclaré que le business plan de son institution prévoit des réductions sur les tarifs de délivrance de certains titres sécurisés comme le passeport et la carte nationale d’identité respectivement à 75 000 FCFA et 5 000 FCFA. En ce qui concerne le passeport, le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Hissein Brahim Taha a indiqué qu’il a reçu des instructions fermes du chef de l’Etat, Idriss Deby Itno pour que le prix soit réduit jusqu’à 60 000 FCFA pour permettre à tous les citoyens de s’en procurer. La mise en place du SIGPTS permettra de garantir la fiabilité, l’intégrité, la sécurité et la protection des données personnelles des individu.

