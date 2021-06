Tchad : les policiers sommés d’adopter une attitude correcte et courtoise lors des contrôles routiers

SECURITE – La direction générale de la Police nationale, a, dans une circulaire publiée ce samedi, rappelé aux policiers l’attitude à adopter lors des contrôles routiers.



A travers la note circulaire, le Directeur général de la Police nationale dit avoir constaté avec amertume qu’un climat délétère règne entre les agents de la Police nationale et les magistrats lors des contrôles routiers sur la voie publique.



Face à cette situation, un rappel à l’ordre a été fait à ces agents par le Directeur général de la Police nationale. “Il me plaît de rappeler que la Police, auxiliaire de la Justice est le premier collaborateur du magistrat. A ce titre, ils doivent adopter une attitude correcte et courtoise de manière à préserver la confiance et la considération des magistrats et de la population”, a instruit le DG de la Police aux délégués provinciaux de la Police.