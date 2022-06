Tchad : les personnes de 3ème âge célèbrent la journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées

Le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfance a célébré ce mercredi 15 juin 2022, au centre social n° 3, la journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées.

La journée du 15 juin est dédiée par les Nations unies à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées. C’est dans cette logique que le Tchad, à travers le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfance, a célébré la journée placée sous le thème : « personnes âgées et exclusion sociale : quelles actions pour leur inclusion ?»

Au Tchad, les personnes âgées de 60 ans et plus représentent 5,4% de la population totale des ménages ordinaires (RGPH2). Elles sont détentrices des valeurs et occupent de nombreuses responsabilités dans la communauté notamment dans les domaines de l’éducation des enfants, la préservation de la paix, les conclusions des mariages, la gestion des conflits…

« Grâce à leur expérience, les personnes âgées transmettent aux jeunes générations des valeurs qui leur permettent de faire face aux difficultés de la vie quotidienne » apprécie le secrétaire général adjoint du ministère, Mahamat Soungui Ahmed.

Malgré cette noble place qu’elles occupent au sein de la société, certaines personnes âgées sont souvent victimes de marginalisation, de la discrimination et de l’exclusion sociale surtout lorsqu’elles sont pauvres ou n’ont pas de progéniture.

Tout en lançant un appel à toutes les familles de prêter une attention particulière aux personnes de 3ème âge, le SG du ministère a procédé à la remise des dons composés des vivres.