Ce vendredi 24 juillet, le Secrétariat général du gouvernement, en collaboration avec l’Ecole nationale d’administration, organise une journée de formation et de partage d’expériences à l’intention des membres du gouvernement.

« Cette journée s’inscrit dans la droite ligne des nouvelles orientations que le Maréchal du Tchad veut impulser à ce gouvernement. Il s’agit notamment du rajeunissement et de renforcement des capacités des membres du gouvernement en vue de l’optimisation de l’action gouvernementale », précise , Kalzeubé Payimi Deubet, ministre d’Etat, ministre Secrétaire général de la Présidence de la République.

Cette journée permettra aux nouveaux membres du gouvernement nommés le 14 juillet, d’échanger des expériences et d’apprendre de nouvelles connaissances sur les pratiques gouvernementales. Il faut que noter cette nouvelle équipe est composée de nouvelles figures, notamment des jeunes qui ont besoin d’apprendre un peu plus sur le fonctionnement du gouvernement.

Toute la journée, les membres du gouvernement seront outillés sur les principaux textes qui régissent l’administration publique, le travail gouvernemental, les relations entre l’Assemblée Nationale et le gouvernement, les usages du protocole et sur les marchés public ainsi que le parc automobile de l’Etat.

« J’entends dire qu’il n’y pas d’école pour être ministre. Oui chers collègues, il en existe une », assure Kalzeubé Payimi Deubet. « Celle qui vous inculque la crainte de Dieu en tant que source de toute intelligence et sagesse. Celle qui vous rend disponible pour observer, écouter et bien servir le pays. Celle qui vous donne une prédisposition à apprendre sans complexe et sans arrogance», détaille le Kalzeubé Payimi Deubet avant de préciser que « cette école s’appelle l’humilité ».

Tout comme le directeur général de l’Ena, Senoussi Hassana Abdoulaye, Kalzeubé Payimi Deubet, espère par ailleurs que les différentes présentations qui seront faites aideront les membres du gouvernement dans l’accomplissement de leurs missions.

Kalzeubé Payimi Deubet félicite enfin la ministre secrétaire général du gouvernement, Mariam Mahamat Nour, pour cette initiative et l’encourage à la pérenniser pour renforcer la cohésion et les actions gouvernementales.