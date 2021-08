Tchad : des membres du bureau de la LTDH et leur président sont à couteaux tirés

Des membres du bureau de la Ligue tchadienne des droits de l’homme (LTDH) ont décidé de la suspension de leur président, Max Loalngar. Une décision prise lors d’une session extraordinaire tenue le 23 août. Le président, Max Loalnagr ne partage pas et indique dans un communiqué du 26 août que c’est une ’’pure forfaiture’’.



Le 23 août, les membres du conseil d’orientation et du contrôle (COC) de la Ligue tchadienne des droits de l’homme (LTDH) ont tenu une session extraordinaire. L’ordre du jour était d’examiner la vie de l’organisation, la situation socio politique et des droits de l’homme dans le pays. Au cours des assises, le COC a décidé de la suspension du président de la LTDH, Max Loalngar de sa fonction jusqu’au prochain congrès.

Une suspension qui s’explique par trois mobiles, selon la résolution de la session extraordinaire du COC. Ils sont :

-La non-tenue régulière des réunions avec les membres du bureau, comme le prévoit l’article 14 des statuts et les articles 18, 21, 38 du règlement intérieur ;

-Le licenciement du coordinateur national de la LTDH ;

-Le refus du président de collaborer, travailler et partager des informations avec les autres membres du COC.



Neuf membres du bureau de COC sur 11 ont signé la suspension du président, Max Loalngar. Selon la résolution, le bureau a décidé de nommer le premier rapporteur du COC, Adoum Mahamat Boukar, président intérimaire de la LTDH.



Réaction du président de la LTDH



Face à la suspension, le président Max Loalngar a réagi. Selon lui, ’’ il s’agit d’une forfaiture pure et une manœuvre destinée à la dilapidation des maigres ressources de l’organisation (…’)’. Car pour Me Max Loalngar, ’’l’article 14 des statuts dispose qu’une session extraordinaire du COC peut être convoquée par le président à la demande de deux tiers de ses membres’’.

Au sujet des motifs évoqués par le COC, Me Max Loalngar s’attache aux statuts de l’organisation’’. Le président est élu par le congrès, et non par un collège des conseillers’’. Il dit, qu’il n’entend pas se soumettre ’’aux prétendues résolutions du 23 août’’.