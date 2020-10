Tchad : les jeunes du Mps se forment pour faire face à la Covid-19 pendant les élections

De l’enrôlement biométrique au vote, le processus électoral se déroule dans un contexte particulièrement marqué par la Covid-19. Au vu de cette situation, le Rassemblement des jeunes du Mouvement patriotique du salut organise dans ses locaux une formation sur la révision du fichier électoral.

Cet atelier de formation initié par le Rassemblement des jeunes du mouvement patriotique du salut (RJ/MPS) consiste à outiller les jeunes leaders et militants du Mps, des connaissances pratiques et théoriques sur le nouveau coronavirus, ses modes de transmission et les moyens pouvant le stopper.

« C’est une formation qui permettra aux jeunes militants du Mps des différents quartiers de la capitale de sensibiliser leurs pairs », selon le président national de ce rassemblement, Idriss Abdoulaye Kalakala. Pour lui, en cette période d’enrôlement biométrique et surtout pendant le moment de votes à venir, le risque de contamination au coronavirus est très élevé.

Pour rendre intéressante cette formation, ces jeunes ont fait appel au Dr Djiddi Ali Sougoudi, secrétaire d’Etat à la santé et à la solidarité nationale, pour les entretenir sur cette maladie. Mais il n’y’a pas que la Covid-19 qui est au menu de ces échanges. Il y a egalement à l’ordre du jour : les objectifs du fichier électoral et l’importance du recensement électoral.