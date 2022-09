Tchad : les jeunes de la province du Logone Occidental se disent marginalisés par les autorités de ladite province

Les responsables des organisations des jeunes de la province du Logone Occidental se disent marginalisés quant à la désignation de leur représentant au Dialogue national inclusif et souverain et le rejet du choix d’un jeune au comité de gestion de 5% des revenus pétroliers .

Reçu le lundi 12 septembre 2022 par le gouverneur de la province, Bachar Ali Souleymane , ces jeunes ont exprimé leur mécontentement.



Plusieurs points au menu des échanges notamment la liste des jeunes du Parti pour les Libertés et le Développement pour l’intégration à la Fonction publique , le recrutement de plus de 100 employés à la mairie, alors que le Maire titulaire Laoukein Kourayo Médard est a N’Djamena pour le DNIS , le rejet du choix d’un représentant des jeunes au comité de gestion de 5% des revenus pétroliers. Selon les responsables des organisations des jeunes, leur choix qui d’ailleurs soutenu par tous les chefs de canton de Ngourkosso pour faire partie de ce comité de gestion est le chargé des affaires juridiques du parti Convention Tchadienne pour la Paix et le Développement de Laoukein Kourayo Médard. Ils demandent à cet effet qu’on réintègre leur camarade à la Mairie à son poste et exigent d’être représentés à la coordination des 5% des revenus pétroliers qui sera mise sur pied.



En revanche si leurs revendications ne sont pas prises en compte , elles se réservent le droit d’avoir recours à toutes les voies légales pour faire entendre leur voix.



Le gouverneur Bachar Ali Souleymane , après avoir écouté les responsables des organisations des jeunes dit prendre acte de ces différentes revendications et qu’à l’avenir toute désignation du représentant de la jeunesse doit passer par une consultation des responsables des organisations des jeunes . Il exhorte à cet effet la jeunesse à adopter un comportement responsable dans leur organisation.