Tchad: les Etats-Unis apprécient les premiers pas de la CNDH

La chargée d’affaires de l’ambassade des Etats-Unis au Tchad, Jessica Davis BA, a effectué ce 27 août, une visite au sein de la Commission nationale des droits de l’Homme(CNDH). Cette visite a permis à la diplomate américaine de prendre contact avec les membres de cette institution et d’étudier d’éventuelles possibilités de l’assister.

Cette la première visite de la représentation américaine à la CNDH. Mais, il y’avait déjà des contacts téléphoniques entre ces deux institutions. Pour Jessica Davis BA, « les Etats-Unis prêtent beaucoup d’attentions aux questions relatives aux droits de l’homme. L’ambassade salue le travail de la CNDH surtout l’enquête profonde sur la mort difficile de 44 êtres humains ». On a suivi de près, poursuit la diplomate, ce processus qui avait été enclenché par la CNDH.

Cette visite a pour but de faire la connaissance des membres de la commission, des personnes qui ont géré ce processus. « On salue le travail fait par cette grande institution de l’Etat. Nous sommes venus voir comment les Etats-Unis peuvent soutenir cette institution et partant, le Tchad afin d’assurer les droits de l’Homme», soutient Jessica Davis Ba.

De son côté, Le président de la Commission Nationale des Droits de l’homme, Djidda Oumar Mahamat, apprécie cette rencontre et rappelle que « Les Etats-Unis est un pays ami du Tchad et a toujours accompagné le pays dans divers domaines».

NDALET POHOL-GAMO