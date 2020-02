Tchad : les élections législatives sont prévues pour le 13 décembre 2020

POLITIQUE – Le 1er vice-président de la Céni a annoncé la tenue des élections législatives et communales en fin décembre 2020.

Ce vendredi 14 février 2020, la Commission électorale nationale indépendante (Céni) a lancé officiellement le chronogramme des élections législatives et communales qu’elle a la charge de les organiser.

Lors de ce lancement, le 1er vice-président de la Céni Jean-Luc Bénoudjita Auguste a dévoilé les principales dates du processus électoral. Ainsi, le scrutin est prévu pour le 13 décembre 2020. La campagne électorale durera 21 jours et débutera le 21 novembre 2020. Les résultats provisoires seront proclamés le 27 décembre 2020 et les définitifs le 31 janvier 2021. La révision du fichier électoral biométrique commencera le 20 mai et durera 20jours. La liste électorale sera imprimée le 19 septembre au 8 octobre 2020. L’opérateur en charge de mettre à jour le fichier a été aussi désigné, a annoncé la Céni.

Pour bien accompagner le processus, la Céni prévoit plusieurs formations notamment pour les médias.