Tchad : Les députés en formation sur le contrôle de l’action gouvernementale

Société : les élus du peuple suivent une deuxième session de formation depuis ce 9 novembre à l’Assemblée nationale. Cette formation s’inscrit dans le cadre de la maitrise des concepts théoriques de contrôle de l’action gouvernementale.



121 députés et cadres parlementaires prennent part à cette deuxième session de formation des membres du comité d’évaluation des politiques publiques. Les participants ont à se familiariser avec les notions essentielles notamment celle relative à la conduite d’une évaluation et ceci en conformité avec les politiques publiques.



“La formation à laquelle vous participez est une consécration à la disposition relative à la compétence dévolue à l’Assemblée nationale pour le contrôle des politiques publiques et marque ainsi le départ d’un processus organisationnel complexe à mettre en œuvre”, déclare le 4eme vice-président de l’Assemblée nationale Tchary Mayna. Selon lui, Il s’agit essentiellement de voir comment passer de la phase législative à la phase pratique de mise en œuvre de cette nouvelle prérogative.



Pour le 4eme vice-président de l’Assemblée nationale, Tchary Mayna, ces assises revêtent d’une grande importance, car elles constituent des enjeux de gouvernance que cette institution initie pour exercer sa mission. Il a saisi l’occasion pour féliciter les efforts du comité d’évaluation. “Je voudrai ici me féliciter de l’esprit d’initiative et de créativité, de dynamisme et de l’engagement dont les membres du comité d’évaluation des politiques publiques font preuve depuis leur installation“.