Tchad : les conseillers nationaux autorisent le président à ratifier un accord de prêt

Les conseillers nationaux ont adopté ce 16 novembre, le projet de loi autorisant le président de la République du Tchad, à ratifier l’accord de prêt relatif au financement de l’acquisition par le Tchad des parts dans le capital de l’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique (ACA).

Le gouvernement du Tchad a sollicité auprès de la Banque européenne d’investissement (BEI), un prêt concessionnel d’un montant de quinze (15) millions d’euros, soit environ dix (10) milliards de francs CFA, qui est la suite logique de la loi n°009/PR/2020 du 26 juin 2020, portant ratification de l’accord portant création de l’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique (ACA).

Selon le ministre de la Prospective économique et de Partenariats internationaux, Moussa Batraki, ce prêt de quinze (15) millions d’euros (environ 10 milliards de francs CFA), permettra au Tchad d’honorer sa quote-part d’action à l’ACA. « Devenir un pays membre à part entière permettra aux investisseurs d’accéder aux financements innovants à moindre coût pour développer leurs activités commerciales », défend-il.

Ce prêt, selon le ministre Moussa Batraki, est soutenu par le seul partenaire technique et financier à savoir, la Banque européenne d’investissement (BEI), qui a accepté de financer le projet suite à la demande du gouvernement en vue de matérialiser son engagement par le contrat de financement N°FI 92054 signé le 3 novembre 2020. « En règle générale, le soutien de la BEI est obtenu pour les prêts d’une durée comprise entre deux (2) et douze (12) ans et les avis motivés de CONAD et de la Cour suprême confirme la soutenabilité et la conformité du prêt », rassure-t-il les conseillers nationaux.

Aux questions des conseillers nationaux, Moussa Batraki a apporté des réponses satisfaisantes et convaincantes, ce qui a motivé l’adoption du projet de loi. Pour lui, le financement permettra de doter le Tchad d’un cadre intégré et d’améliorer le financement des investissements. « Le financement est conditionné par la souscription au capital de l’ACA et une requête de l’emprunteur. Le délai et les modalités de remboursement sont ceux fixés par le contrat semestriellement et en échéances constantes en capital et intérêts », avance le ministre de la Prospective économique et de Partenariats internationaux.

Sur les 197 conseillers nationaux, 140 étaient présents à la plénière et 57 absents. Le projet de loi a été adopté par 125 voix pour, 6 abstentions, 5 non votants et 4 contres.