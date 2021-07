Tchad : les conditions que pose Wakit Tamma pour participer à la transition

Par le biais d’un communiqué de presse, la coordination des actions citoyennes Wakit Tamma énumère les conditions dans lesquelles elle acceptera de participer aux différentes phases du processus de transition.

Wakit Tamma dit regretter que malgré ses alertes et avertissements, le Conseil militaire de transition (CMT) et son gouvernement posent des actes qui “éloignent la période de transition de toute perspective consensuelle et inclusive”. Le mouvement cite notamment les décrets fixant les composantes du Conseil national de transition (CNT) et les critères de désignation de ses membres ; celui mettant en place le comité ad hoc de sélection des membres du CNT et le dernier portant mise en place du comité d’organisation du dialogue.

Ainsi, pour la coordination des actions citoyennes, il est urgent de :

a-la révision de la Charte de transition aux fins de :

Introduire la Conférence nationale souveraine et inclusive (CNSI) en lieu et place du dialogue national;

Créer les conditions juridiques de la CNSI en définissant son ancrage institutionnel;

Redéfinir les critères de désignation des acteurs devant prendre part à la CNSI, tant en termes de qualité que de nombre;

Proposer les services d’un facilitateur international pour conduire les travaux de la CNSI;

Préciser la durée de la transition actuelle qui doit prendre fin avec les travaux de la CNSI;

Préciser de manière forte l’inéligibilité des membres du CMT et du gouvernement aux prochaines échéances électorales;

Prendre un décret d’amnistie générale à l’effet de rassurer tous les participants à la CNSI.

b-une déclaration formelle du président du CMT à la Nation, appelant à un cessez-le-feu général et s’engageant solennellement au respect du processus convenu avec l’UA, et à l’application stricte de la démarche consensuelle et inclusive dans la relation avec les acteurs nationaux. A ce titre, un schéma cohérent garantissant la participation sans risque de toute l’opposition armée à la Conférence nationale souveraine, doit être défini.

Wakit Tamma indique conditionner sa participation aux différentes phases du processus de transition à l’application de ces différents points.