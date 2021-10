Tchad : les conditions de réussite du pacte social entre le gouvernement et les syndicats

L’objectif recherché entre le gouvernement et les syndicats est aussi que le pacte soit respecté. Les deux parties ont donc fixé les conditions de réussite dudit pacte.

En vue de maximiser les conditions de réussite du pacte social, le gouvernement et les organisations syndicales signataires entendent tenir compte des facteurs exogènes et endogènes dont la survenance et la survivance peuvent favoriser ou nuire à la bonne exécution des engagements pris par les différentes parties.

Les facteurs endogènes et exogènes de réussite concernent, entre autres :

le respect des engagements pris par les différentes parties;

la communication et les échanges constants à travers des structures tripartites formelles ;

la mise en place des supports de suivi et d’évaluation, sur la base d’un plan d’actions déclinant les objectifs et les responsabilités de chaque intervenant ;

la stabilité institutionnelle et fonctionnelle ;

l’accompagnement de l’Etat par la mise à la disposition des différents acteurs, des moyens financiers et matériels conséquents.

.Les facteurs endogènes et exogènes susceptibles de nuire à l’exécution du pacte social concernent, notamment :