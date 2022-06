Tchad : les capacités de 67 cadres du ministère de l’Hydraulique renforcés dans divers domaines

Le ministre de l’Hydraulique urbaine et rurale, Alio Abdoulaye Ibrahim, a présidé la cérémonie de remise des attestations de formation aux agents ayant participés aux ateliers de renforcement de capacités des agents du ministère dans le cadre du projet d’infrastructures d’eau rurale dans les régions de l’Ennedi-Est et de Wadi- Fira (PIER-EW).

Ils sont au total 67 agents à recevoir leurs attestations après avoir suivis des formations dans 9 domaines. Ce sont notamment le système d’information géographique et télédétection, les techniques de gestion des déchets solides, l’étude des impacts environnementaux et sociaux, la géophysique appliquée aux eaux souterraines, l’informatique appliquée au calcul de réseau de l’adduction d’eau potable, la planification des projets et programmes, la passation des marchés publics et contrats, l‘informatique appliquée au suivi-évaluation et le secrétariat performant.

Le coordonnateur du projet d’infrastructures d’eau rurale dans les régions de l’Ennedi-Est et de Wadi- Fira (PIER-EW), Mahamat Hamdan, exhorte vivement les récipiendaires à mettre en pratique, les différents outils reçus afin d’atteindre l’ensemble de leur objectif commun qui vise à améliorer les conditions de vie socio-économiques et sanitaires de la population tchadienne.

Le ministre de l’Hydraulique urbaine et rurale, Alio Abdoulaye Ibrahim, a déclaré que le choix de ces modules se justifie par la recherche de l’excellence et de la performance dans son département.

Il a indiqué que le secteur de l’eau est au cœur des préoccupations du président du conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby Itno, qui ne cesse d’accorder une attention particulière à toutes les actions liées à l’eau, car “sans eaux aucune vie n’est possible”.