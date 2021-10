Tchad : les candidats à la présidence du CNT en campagne dans les couloirs du palais de la démocratie

Les candidats à la présidence du Conseil national de transition battent campagne en ce moment dans les couloirs du palais de la démocratie.

L’ex-parti au pouvoir, le Mouvement patriotique du salut (Mps) a regroupé ses alliés dans la salle de banquet. Objectif, recueillir plus de voix au moment du scrutin. Selon les indiscrétions, le Mps compte positionner, Ali Kolotou Tchaimi et deux autres candidats, dont Haroun Kabadi, pour maximiser sa chance.

L’ex-opposition tchadienne s’organise dans la totale discrétion. Les hommes le plus vus dans les couloirs sont Romadoumngar Félix et Théophile Bongoro. Les deux n’ont pas annoncé officiellement leur candidature. Mais tout porte à croire que le dernier serait intéressé par le fauteuil. Il compte sur les voix des opposants et de la société civile.

Officiellement, le seul candidat connu pour l’instant est l’ancien premier ministre, Delwa Kassire Coumakoye. Ce dernier est considéré très proche de l’ancien régime.