Tchad : les avocats entrent en grève pour protester contre l’arrestation de deux des leurs

L’ordre des avocats du Tchad a décidé de la cessation des audiences sur toute l’étendue du territoire national à partir de mercredi 18 mai. Il proteste contre l’arrestation de deux avocats à la suite d’une manifestation autorisée.

Dans son point de presse de ce mardi, le bâtonnier Me Laguerre Djerandi Dionro affirme que dans la journée du samedi 14 mai 2022, des personnes ont été arrêtées parmi lesquelles deux avocats en occurence Me Koudé Mbaïnaissem et Me Max Loalngar (arrêté ce mardi) qui sont membres de la coalition Wakit tama. “Revenons sur les circonstances de l’arrestation de ces deux avocats. Dans la journée du samedi 14 mai, selon les informations à notre disposition, Me Koudé Mbaïnaissem a été contacté par le ministre dans un élan amical de passer le voir au bureau avec le secrétaire général de l’UST. C’est ainsi qu’ils s’y sont rendus. Et à leur grande surprise c’était juste un piège pour les mettre aux arrêts. En effet, puisque le plan était bien ourdi, la scène bien préparée, ils ont été embarqués dans un véhicule vitre fumée à destination inconnue pour se retrouver plus tard aux renseignements généraux. Une scène qui s’apparente bien à un enlèvement puisque que le confrère n’a pas été convoqué pour ce que l’on lui reprochait. Il a été gardé à vue avec d’autres personnes. Il a été auditionné le dimanche 15 et déféré au parquet le lundi 16 mai et placé sous mandat de dépôt pour une audience à avoir lieu dans 3 semaines, précisément le 6 juin 2022“, relate le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Il poursuit en ces termes : “l’on se demande si le renvoi de l’audience au 6 juin par le parquet relève aussi de l’instruction qui aurait été reçue. Hors s’il y a flagrance, ce qui reste à démontrer, ce qui a orienté le parquet se basant sur l’article 92 alinéa 2 et suivant le code de procédure pénal y devrait en même temps de confirmer ce que dit cet article en son dernier alinéa qui précise que “le prévenu est traduit devant le tribunal correctionnel suivant la procédure décrite aux articles 435 au 439 du présent code“.

En ce qui concerne Max Loalngar, là également la manière de procéder est cavalière, dit le bâtonnier. En effet la police judiciaire l’appelle au téléphone dans la soirée du dimanche 15 mai 2022 et lui demande de se présenter avec son avocat. Il a opposé un refus. “Selon des informations que nous détenons, il a été appelé par un numéro inconnu ce mardi et ce qui a permis sans doute d’identifier sa position et par surprise, des personnes à bord des véhicules aux vitres fumées ont débarqué et l’ont embarqué pour une destination inconnue pour se retrouver par la suite aux renseignements généraux”, détaille Me Laguerre Djerandi.

De toute ce qui précède et conformément aux décisions prises à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire tenue ce jour mardi 17 mai 2022, le barreau du Tchad exige une liberté pure et simple des deux avocats et des autres personnes placées sous mandat de dépôt. Aussi le barreau décide de suspendre les audiences sur toute l’étendue du territoire à partir du mercredi 18 mai 2022 et ce jusqu’à la libération des personnes incarcérées.