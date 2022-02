Tchad : les 4 fois où des ministres ont été agressés

SECURITE – Pour des raisons connues ou non, des ministres tchadiens se sont fait agresser. Tchadinfos vous présente les quatre dernières fois où des ministres en fonction ont été victimes des agressions.

Souleyman Abakar Adam

Le cas le plus récent date du 10 février. Dans l’après-midi de ce jour, le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, Souleyman Abakar Adam a échappé à une tentative d’assassinat. Un militaire a tiré à balle réelle sur le chef du département de la sécurité. La balle n’a pas atteint le ministre.

D’après les informations, le présumé auteur du tir a été appréhendé par les forces de l’ordre. L’incident a eu lieu à une place mortuaire non loin de l’aéroport de N’Djamena. Les mobiles réels de cette agression restent méconnus pour l’instant. Souleyman Abakar Adam n’est pas le seul ministre en fonction à être pris pour cible.

Lydie Beassemda

Le 20 juin 2021, la ministre de l’Enseignement supérieur et de l’Innovation, Lydie Beassemda a été prise en otage par des étudiants. En visite ’’inopinée’’ au campus de Toukra, les étudiants s’en sont pris à elle. Elle a été exfiltrée du lieu par des gendarmes. Trois véhicules de la délégation de la ministre ont été brûlés par les étudiants. Ces derniers évoquaient la suppression des bourses et les mauvaises conditions d’études pour justifier leur action.

Mackaye Hassan Taïsso

Le 25 février 2017, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation de l’époque, Pr Mackaye Hassan Taïsso, a failli être lynché par les étudiants au sein du campus de Toukra. Il était accompagné par son homologue sénégalais pour une visite sur ledit campus. A sa grande surprise, les étudiants se sont mobilisé pour les attaquer. Ils ont jeté des cailloux à l’endroit de ces ministres.

Les deux hommes ont eu la vie sauve grâce à l’intervention du Groupement mobile d’intervention de la Police (GMIP). Leurs véhicules ont été cabossés. Les causes de l’attaque sont notamment la suppression des bourses par les autorités, également les restants de six mois d’arriérés de bourse et de meilleures conditions d’études.

Ahmat Mahamat Bachir

Une autre agression est celle du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Ahmat Mahamat Bachir. Il a été blessé par balle dans une tentative d’assassinat à N’Djamena. Le ministre sortait d’un dîner dans un hôtel lorsqu’un homme a tiré sur lui, l’atteignant à la cuisse. Il a été transporté d’urgence à l’antenne chirurgicale de la base militaire française à N’Djamena pour extraire la balle. Les raisons de cette agression sont restées confuses jusqu’à présent. Les faits se sont déroulés le 6 mars 2009.