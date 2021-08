Tchad : « l’échec de la transition, c’est la somalisation du Tchad », Mahamat Digadimbaye

La situation de la transition du Tchad a fait l’objet du point de presse de la Coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l’Homme (Cascidho) ce mardi 17 août. Voici la quintessence de la rencontre.

Le coordonnateur de la Coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l’Homme (Cascidho), Mahamat Digadimbaye a alerté l’opinion sur la marche de la transition tchadienne ce matin.

Pour Mahamat Digadimbaye, l’unique chance de sortir le Tchad de la zone de turbulence réside dans un sens élevé de responsabilité de tous les acteurs. « Nous devons mettre de côté les tractations inutiles, les positions figées, extrémistes et la politique de la chaise vide », a-t-il lancé.

D’après le coordonnateur de la Cascidho, le point important à souligner pendant cette phase de transition, c’est l’engagement de toutes les forces vives de la nation tchadienne et de la communauté internationale à soutenir la transition et l’organisation d’un dialogue national inclusif.

« L’équipe désignée pour organiser le dialogue national est représentatif et inclusif », a souligné le numero de la Cascidho. Mahamat Digadimbaye a ajouté que cette composante reflète la diversité de la classe politique plurielle et de la société civile. Il a déclaré que son organisation apporte son soutien et toute sa contribution au comité d’organisation du dialogue pour la réussite de sa mission.

Dans le même sillage, il se félicite de la création d’un Comité technique spécial relatif à la préparation de la participation des politico-militaires au dialogue national. « La Cascidho demande au comité de désignation des membre du Conseil national de transition d’accélérer le processus de désignation afin que le conseil national de transition puis être opérationnel avant la convocation du dialogue », a affirmé Mahamat Digadimbaye.

Il a fini en mettant en garde les uns et les autres en ces termes : « l’échec de la transition sera pire que le retour à la case de départ. L’échec de la transition , c’est la déchirure du Tchad, les guerres fratricides ; la somalisation du Tchad… »