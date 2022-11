Tchad : le syndicat de défense des intérêts du personnel de l’Administration du territoire est né

Le Syndicat national des professionnels de l’Administration du territoire (SYNPAT), a lancé officiellement, ce samedi 18 novembre, ses activités, à la maison des médias du Tchad.

La création de ce syndicat, selon les promoteurs, répond d’abord aux exigences qui sont la défense, la promotion des droits et intérêts matériels et moraux des professionnels du ministère de l’Administration du territoire.

Le Syndicat national des professionnels de l’Administration du territoire (SYNPAT), est mis sur pied depuis le 30 août dernier, à la suite du récépissé de dépôt à N’Djaména, pour faire face aux “mauvaises pratiques qui ont la peau dure à l’administration du territoire”. “L’administration du territoire est devenue un dépotoir de toute ordure depuis quelques années, et aucun tchadien doté de bon sens ne peut nier cela. Et pour cause, le manque d’une réelle volonté politique pour assainir, professionnaliser, moderniser et redynamiser le secteur”, justifie la secrétaire générale du SYNPAT, Ndeingar Sonia, la création de son organisation.

Cette dernière pointe du doigt certaines pratiques dont les créations des unités administratives sans études préalables et sans avis des techniciens du domaine “répondant juste pour la plupart des cas, aux volontés politiques”. Le mauvais traitement salarial des chefs d’unités administratives, qui est selon le SYNPAT, l’une des principales causes de l’arnaque des populations par ces derniers n’a pas été perdu de vu par la secrétaire générale.

A titre d’illustration, cette dernière fait comprendre “qu’un sous-préfet gagne 150.000 FCFA et qu’un sous-préfet fonctionnaire dont le salaire est plus élevé que cette somme gagne son salaire de fonctionnaire sans aucun franc de plus. De même que les préfets gagnent 200.000 FCFA de salaire, les chefs de canton et les sultans qui sont sous l’autorité des sous-préfets et des préfets gagnent respectivement 200.000 et 400.000 FCFA”, fait observer Ndeingar Sonia, secrétaire générale du SYNPAT.

La mise sur pied de ce syndicat vise aussi à faire des propositions, des plaidoyers pour un meilleur et digne traitement des cadres de l’administration, lutter pour la responsabilisation des cadres de l’administration du territoire afin de booster le développement économique, social et culturel du pays. Pour ce faire le SYNPAT a prévu des moyens d’actions tels que des projets de développement local, des campagnes d’information, de sensibilisation et de formation, des démarches de plaidoyers, etc.