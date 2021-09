Tchad : le SG de l’EEMET demande au gouvernement de respecter la sacralité du dimanche

Le Secrétaire général de l‘Entente des Églises et Missions Évangéliques au Tchad (EEMET), pasteur Djimalngar Madjibaye, a partagé son indignation avec des hommes politiques venus rendre visite à son Église, sur le fait que le gouvernement organise certaines activités le dimanche, jour de prière pour les chrétiens.

Le dimanche est un jour sacré pour les fidèles chrétiens. Mais parfois, « Le gouvernement organise des examens pendant le dimanche, c’est comme on ne tient pas compte de ce jour qui est sacré pour nous », déplore le pasteur Djimalngar Madjibaye.

Le pasteur n’a pas caché sa frustration et a demandé aux membres de la Coalition des Verts et Socio-Démocrates pour le Changement (CVDS) a porté cette doléance à la connaissance des autorités – « de manière à ce que le jour sacré qui est le dimanche soit respecté, ça va beaucoup nous donner de la joie à continuer à travailler la main dans la main, à donner le mieux de nous pour la réussite de ce que nous avons besoin pour la paix et la cohabitation pacifique », conclut le pasteur Djimalngar Madjibaye.