Tchad : le secrétaire national à la jeunesse du parti Les Transformateurs appelle les jeunes à participer au dialogue

Le secrétaire national à la jeunesse du parti les Transformateurs, Mortordé Bonheur, lors d’un point de presse ce dimanche 11 septembre, a appelé les jeunes à aller au dialogue national.

Le secrétaire général à la jeunesse du parti les Transformateurs au bureau national des coordinateurs de la ligue nationale des jeunes Transformateurs, Mortordé Bonheur, dans sa déclaration, a souligné qu’il est de la responsabilité patriotique de chaque fille et fils de notre pays de faire un choix, qui soit le meilleur pour nous tous, aujourd’hui, demain, et éternellement.

“Dans cet embrouillamini ô combien regrettable, nous avons décidé de prendre une décision devant notre conscience et devant l’histoire, nous qui sommes responsable de Jeunesse au Bureau national des Transformateurs et Coordinateur de la Ligue nationale des Jeunes Transformateurs, la plus grande structure du parti, en saisissant la main tendue du président du CMT Mahamat Idriss Deby Itno, aux réticents pour participer à ce dialogue qui se veut national, inclusif et souverain”, lance-t-il.

Il explique que cette décision grave a poussé le parti et les autres organisations hésitantes à rejoindre ce Dialogue de la dernière chance. “Nous croyons fermement que nos antagonismes se dissiperont dans notre volonté sincère d’élever le Tchad au-dessus de tout.

“Nous invitons la jeunesse tchadienne à soutenir massivement ce dialogue mais aussi et surtout, à veiller à ce que soient posés les jalons d’un Tchad juste et égalitaire, condition sine qua non de notre épanouissement et garantie de meilleures perspectives de nos cadets”, conclut-il.