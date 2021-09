Tchad : le Secrétaire Exécutif du G5 Sahel consulte le ministre de l’Economie pour la mise en œuvre de la Feuille de route de l’organisation régionale

Le Ministre de l’Economie, de la Planification du Développement et de la Coopération Internationale, Dr Issa Doubragne, Président du conseil des ministres du G5 Sahel, a reçu ce mardi le nouveau Secrétaire Exécutif du G5 Sahel, l’ambassadeur Éric Yamdaogo Tiaré.

C’est une visite de prise de contact que l’ambassadeur Éric Yamdaogo Tiaré, nommé il y a deux mois et demi secrétaire exécutif du G5 Sahel a rendu au président du conseil des ministres du G5 Sahel, le ministre tchadien de l’Economie, de la Planification du Développement et de la Coopération Internationale, Dr Issa Doubragne. A sa sortie d’audience, Eric Yamdaogo Tiaré a indiqué avoir reçu des orientations et des instructions pour travailler à la bonne mise en œuvre de la Feuille de route de la présidence tchadienne du G5 Sahel.

Lire aussi : G5 Sahel : lancement des premiers exercices de la composante police de la Force conjointe

“Sur le volet développement, le ministre a attiré notre attention, il faut que nous soyons plus ambitieux. Et donc le G5 Sahel doit avoir des projets structurants intégrateurs. Parmi ces projets, il y a par exemple la question de Air Sahel. Quand nous prenons par exemple deux jours de Nouakchott pour arriver à N’Djamena, je crois qu’il y a un problème. Alors que nous avons la possibilité de créer cette compagnie qui nous permettra de circuler le plus aisément possible dans notre l’espace. Ainsi que la question du chemin de fer, des routes ont été soulevées”, note-t-il.

Pour rappel, l’ambassadeur Éric Yamdaogo Tiaré a été désigné à l’issue du 5ème sommet extraordinaire des chefs d’Etat de l’organisation le vendredi 9 juillet 2021. Après avoir été reçu le lundi 27 septembre par le Président du Conseil Militaire de Transition, le nouveau Secrétaire Exécutif du G5 Sahel, a également eu des rencontres de travail avec le Ministre de la Défense et celui de l’Economie ce mardi.