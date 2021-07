Tchad: le RJDLT fait un “Expo Hommage” au feu Maréchal Idriss Deby Itno au Palais du 15 janvier

Le Réseau des Jeunes pour le Développement et le Leadership au Tchad (RJDLT) a organisé une exposition “Expo Hommage” au feu Maréchal Idriss Deby Itno, ce vendredi 30 juillet 2021 au Palais du 15 janvier.

L’exposition dénommé “Expo Hommage” est un évènement “patriotique” qui entend mettre le projecteur sur la vie du feu Maréchal Idriss Deby Itno, son parcours, et surtout le “leadership dont il a fait preuve durant son existence”.

Pour la Coordinatrice du Réseau des Jeunes pour le Développement et le Leadership au Tchad (RJDLT) Macka Chérif Mahamat, “Expo hommage” est un événement socio-éducatif qui consiste à retracer en image la vie d’une icône et surtout d’une idole.

“Oui nous sommes tous appelés à partir un jour, mais notre regretté vit en nous et grâce à ses œuvres, dont l’objet de la présente cérémonie. Célébrer le 100ème jour du décès du Maréchal Idriss Deby ITNO parrain de la jeunesse tchadienne n’était pas chose facile vu la taille du genre d’homme qu’il a été” déclare-t-elle. Elle a ensuite précisé que “Expo hommage” est initié afin de mettre en valeur les œuvres de ce leader qui a beaucoup fait pour les Africains, les Tchadiens en général et les jeunes en particulier.

Feu Maréchal avait dit ceci : «Je rêve d’une jeunesse qui ose et qui a de l’audace. Je rêve de faire de la femme le trésor de la renaissance de la nation», a cité Macka. Il a cru en nous, oui il était là pour nous, lui dedier un expo hommage n’est que pour perenniser sa legende, poursuit-elle.

Le Secrétaire Général du parti MPS, Dr Haroun Kabadi rend hommage également au feu Maréchal Idriss Deby Itno. Il souligne que le Maréchal était avec nous : “ses œuvres, ses actions, sa pensée je dirai ses idées, continuent par irriguer et impacter le Tchad et le peuple tchadien. Donc j’invite la jeunesse à suivre l’exemple du Maréchal Idriss Deby Itno. Je suis sûr que ce jour “Expo hommage” restera dans les annales”, croit-il.

Cette activité, la première du genre selon les organisateurs, initiée par le Réseau des Jeunes pour le Développement et le Leadership au Tchad (RJDLT), entend honorer la mémoire d’un compatriote, un “leader national” que le Tchad a connu et dont la mémoire mérite d’être conservée pour les générations futures.