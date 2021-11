Tchad : le Réseau des femmes élues locales souffle sa première bougie

Le Réseau des femmes élues locales d’Afrique, section du Tchad (REFELA/T) a célébré son premier anniversaire ce 18 novembre à son siège au quartier Ndjari dans le 8ème arrondissement de N’Djamena.

Les membres du Réseau des femmes élues locales d’Afrique, section du Tchad (REFELA/T) ont coupé le gâteau du premier anniversaire de leur organisation ce jour. Une organisation créée l’année dernière à l’issue d’une assemblée générale.

Lors d’un point de presse fait à cette occasion, la présidente du REFELA/T, Mme Mariam Djimet Ibet a rappelé que les différentes constitutions du Tchad, depuis 1996, prévoient que les Tchadiens des deux sexes sont égaux devant la loi. Mais, déplore-t-elle, cette disposition n’a pas été respectée. Ce qui a fait qu’aux premières élections communales de 2012, seulement 133 femmes ont été élues sur 947 élus locaux, soit 14%.

Au vu, de la faible représentativité des femmes dans les conseils et exécutifs municipaux et leur positionnement sur les listes électorales, elles ont créé le REFELA/T avec pour objectif global de mobiliser les femmes autour des impératifs de leur participation à la gestion des affaires publiques et politiques.

En termes de bilan, Mariam Djimet Ibet cite entre autres :

la location d’un siège pour le REFELA/T (en attendant la réfection d’un local attribué par la mairie) ;

la mise en réseau de toutes les élues locales à travers des plateformes de communication ;

la création des commissions genre dans les 42 communes dans lesquelles les élections ont eu lieu en 2012 ;

la mobilisation des ressources (même si jusque-là ce sont les communes qui les soutiennent à travers leurs commissions genre respectives, ainsi que le récent octroi par les 11 maires de N’Djamena d’un fonds pour l’installation pour ces commissions genre) ;

l’implication du REFELA/T dans l’organisation de la semaine nationale de la femme tchadienne en mars 2021 ;

la participation de la section du Tchad au 10 ème anniversaire du REFELA à travers un atelier par visioconférence ;

anniversaire du REFELA à travers un atelier par visioconférence ; la participation du REFELA/T au comité d’organisation du dialogue national inclusif (CODNI) et aux pré-dialogues ; aux 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, etc.

Au registre des difficultés, la présidente du REFELA/T indique qu’elles sont d’ordre technique mais aussi financier.

Mariam Djimet Ibet a invité les partenaires techniques et financiers à les appuyer, car « une seule main ne peut applaudir ».

Les membres de la commission genre de la commune de N’Djamena, mise en place par arrêté du maire de N’Djamena en décembre 2020, ont été également installés dans leurs fonctions à cette occasion.