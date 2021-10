Tchad : le Réseau des Femmes Africaines Ministres et Parlementaires (REFAMP/T) en conclave pour plaider le sort de leurs sœurs

Dans le cadre de sa mission principale de plaidoyer et de la mise en œuvre de son programme de « Participation à la citoyenneté », la section Tchad du Réseau des Femmes Africaines Ministres et Parlementaires (REFAMP/T) organise du 5 au 6 octobre un atelier d’échanges dans un hôtel de la place sous le thème « Participation de la femme dans le processus de la transition ».



Cette rencontre permettra aux femmes ministres et parlementaires mais également aux responsables des organisations féminines ainsi qu’aux hommes engagés d’échanger sur les enjeux de la participation de la femme au processus de transition, de retenir des recommandations et résolutions pour lancer une nouvelle feuille de route.



Suite à ces deux jours d’atelier et conformément à ses statuts, le REFAMPT tiendra son assemblée générale ordinaire le 07 octobre 2021 sur le Thème “le REFAMPT aux défis de la transition”.



La Secrétaire exécutive du REFAMP/T, Mme Loum Ndoadoumngué Néloumseï Elise, a souligné que la création du Réseau des Femmes Africaines Ministres et Parlementaires, répond au souci d’impliquer les femmes ayant pouvoir de décision et contrôle dans la mise en œuvre effective des politiques et programmes. Et d’ajouter que cette situation transitionnelle exige des femmes beaucoup de courage, de force, du caractère, de dextérité et de la finesse pour traduire les engagements politiques en actions concrètes et efficaces.



La ministre de la Femme, Amina Priscille Longoh, présidente du REFAMP/T, a indiqué que cet atelier d’échanges sur la participation de la femme au processus de transition est une occasion pour toutes les femmes de s’approprier la thématique, de faire le point des avancées relatives aux conditions de leur vie politique et sociale, de décortiquer profondément les difficultés liées à leur participation citoyenne et de mutualiser leurs efforts pour un impact fort et consistant en cette phase de transition.



Pour la ministre, de nombreuses thématiques seront débattues lors du Dialogue National Inclusif dont celles relatives aux questions des femmes, essentiellement la question de l’égalité des chances, l’équité et le droit de participer à la gestion de la vie publique dans le respect des textes juridiques existants. C’est pourquoi le REFAMPT engage une réflexion commune et appelle les membres du réseau et les femmes leaders des autres organisations à se préparer au dialogue mais aussi à tous les grands rendez-vous politique, économique et social futurs.



Elle se réjouit d’ores et déjà que les jalons structurels de la transition se mettent peu à peu en place, notamment l’élaboration d’une Feuille de Route déclinée en trois axes stratégiques dont l’organisation du Dialogue National Inclusif. Dans cette perspective, le REFAMPT a entrepris un plaidoyer auprès des différentes instances du Conseil Militaire de la Transition afin d’amener à plus de représentativité féminine au sein du Comité d’Organisation.



Amina Priscille Longoh, a exprimé sa gratitude au Président du Conseil Militaire de Transition que sur la liste des nouveaux membres du Conseil National de la Transition figure des femmes qui représenteront valablement toutes leurs sœurs et au-delà toute la population tchadienne. “Ce qui prouve suffisamment que l’action de sensibilisation et de plaidoyer initiée par le REFAMPT a porté ses fruits. Cependant, même si nos attentes sont encore loin d’être atteintes”, conclut la ministre.

