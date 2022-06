Tchad : le projet ”Reper” remet des matériels aux maraîchers autour de N’Djamena

Le projet de Renforcement de la productivité des Exploitations rurales (Reper) a remis dans le cadre de la mise en œuvre du projet ‘’Mécanisme de Relance en Faveur des Populations Rurales en Réponse au covid19 au Tchad (RPSF)’’ des engrais et des kits aux maraichers autour de N’Djamena.

L’avènement de la covid-19 et les mesures prises pour contenir sa propagation a freiné les activités économiques qui a influé la production agricole.

C’est pour cette raison que le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) en collaboration avec le gouvernent tchadien a mis en place un projet dénommé ‘’Mécanisme de Relance en Faveur des Populations Rurales en Réponse au covid19 au Tchad (RPSF)’’ qui est coordonné par le projet ‘’Reper’’.

Ledit mécanisme a pour objectif de relancer la production agricole en apportant un soutien rapide, ciblé et direct aux producteurs agricoles des filières maraichères des zones les plus touchées.

En plus de la formation et les installations des forges, une opération de distribution des lots de matériels composés des intrants agricoles et d’autres équipements (des brouettes, pioches, arrosoirs, pelles) ont été distribués dans le cadre du même projet, aux producteurs agricoles de quatre zones autour de N’Djamena ( Amnaback, Milezi, Linia et Gaoui).

Pour l’assistante technique du RPSF, Kouesse Ramadan Kharifene, ces moyens techniques permettront de renforcer la résilience des producteurs agricoles et aussi de booster leur productivité.

Les matériels qui sont confiés aux maires de chaque localité seront remis aux groupements et coopératives. Il a été rappelé aux bénéficiaires de faire un bon usage des matériels acquis.