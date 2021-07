Tchad : le prisonnier de guerre Ngarial Wongoto Modeste décède à l’hôpital

BREVE – Capturé par l’armée et fait prisonnier début mai lors de l’offensive du Front pour l’alternance et la concorde au Tchad (FACT), Ngarial Wongoto Modeste est décédé hier après-midi à l’hôpital général de référence nationale où il était admis en soins depuis quelques jours. Avant d’aller en rébellion au sein du Front pour l’alternance et la concorde au Tchad (FACT), Ngarial Wongoto Modeste était le Secrétaire général de l’Union nationale pour la démocratie et le socialisme (UNDS), parti qu’il a fondé en 2013.