Tchad : le PRET de Me Bongoro Théophile demande au président Déby d’instaurer une transition

POLITIQUE – Le Parti pour le rassemblement et l’équité au Tchad (PRET) a commenté ce vendredi l’actualité politique nationale. C’est à travers une conférence de presse animée par le secrétaire national administratif dudit parti, Me Fonessoubo Timothée.

Selon le secrétaire national administratif du Parti pour le rassemblement et l’équité au Tchad (PRET), les résultats de l’élection présidentielle du 11 avril qui commencent à tomber à compte-gouttes sont « fantaisistes » Puisque pour lui, « le peuple quant à lui a déjà fait son choix ». « Le désaveu observé le 11 avril 2021 en est une illustration », indique Fonessoubo Timothée.

En félicitant le peuple tchadien du « refus de l’arbitraire dans lequel il est plongé », le PRET qui souligne ne pas se reconnaitre dans cette élection, demande au président Idriss Déby Itno d’organiser dans un bref délai « une transition pacifique qui sera l’émanation d’une rencontre inclusive de tous les segments des composantes de notre société ».

Par rapport à la situation qui prévaut au nord du pays, le PRET invite les belligérants à faire la paix des braves à travers des négociations ouvertes à toutes les forces vives du pays. Car, pour Fonessoubo Timothée, « Les mêmes causes produisant les mêmes effets, la situation qui prévaut à l’extrême nord du Tchad est la résultante non seulement des restrictions d’espace de liberté mais aussi de la concentration de pouvoir entre les mains d’un président que certains croient omnipotent et omniscient ».